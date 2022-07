Bianchessi «Settore giovanile? Bilancio molto positivo»

Mauro Bianchessi ha tracciato un bilancio dei risultati raggiunti dal settore giovanile della Lazio: le sue parole

Ospite ai microfoni di Lazio Style Radio, Mauro Bianchessi ha parlato così del settore giovanile:

«Abbiamo chiuso una stagione molto positiva. Per la prima volta siamo andati a giocarci le finali di play-off con l’Under 15, 16 e 17, arrivando agli ottavi e ai quarti di finale con l’Under 15. Per noi è un successo importante essere tra le prime 8 squadre in Italia. C’è un po di amarezza perchè avremmo potuto, dopo aver vinto il girone con l’Under 16, andare più avanti ma questo serve a far crescere la mentalità che ci manca per affrontare tali partite. Lo scorso anno l’Under 16 ha vinto il campionato vincendo entrambi i derby ed è arrivata +8 sulla Roma. Poi per la mancanza proprio di mentalità nell’affrontare partite “secche” con stress maggiore non siamo riusciti a dimostrare quello che abbiamo dimostrato tutto l’anno, cioè che eravamo più forti della Roma. Chiudiamo un’annata di grande successo sia per il maschile che per il femminile dove si è vinto con l’Under 17 Nazionale la Coppa Lazio, mentre la Primavera femminile è passata dalla Primavera 2 alla 1».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE