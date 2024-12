Belahyane Lazio, si complica l’affare? Quel dettaglio può cambiare tutto: cosa succede

Belahyane Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul nome nella lista dei desideri di Fabiani e Lotito: si complica l’affare?

In casa Lazio si necessita di uno o forse due centrocampisti nuovi, vista la coperta corta in mezzo al campo. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Fabiani sta cercando profili in prestito con diritto di riscatto per rinforzare la mediana.

Tra i nomi attenzionati dal DS biancoceleste c’è anche Belahyane del Verona. Un giocatore che piace a mister Baroni, ma che sarebbe stato maggiormente fattibile senza la cessione del Verona al fondo Usa. Un cambio di società programmato per fine anno che potrebbe cambiare gli scenari.