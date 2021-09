Bazzani: «Inter davanti a tutti. Lazio ok, ma il cambio di allenatore...»

L’ex Lazio Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sul campionato e sulla Lazio

Il campionato di Serie A sta via via entrando nel vivo, con l’Inter intenzionata a riconfermarsi campione d’Italia e le altre a battagliare in un torneo che si preannuncia equilibrato.

L’ex Lazio Fabio Bazzani ha parlato ai microfoni di TMW Radio: «Vedo l’Inter davanti a tutti, poi il Milan e il Napoli. Lazio e Roma sono buone squadre ma con nuovi allenatori, per questo non è facile dare continuità»