Bayern Monaco, che tegola per Tuchel: il tecnico rischia di perdere un difensore per la Lazio

Bayern Monaco, il tecnico tedesco deve fare i conti con le assenze per il match di Champions nonostante manchino due mesi

Nonostante manchino ancora due mesi alla sfida di Champions League del suo Bayern Monaco contro la Lazio, Tuchel deve proiettarsi già al match contro i biancocelesti e fare i conti con le possibili assenze. L’ex tecnico del Chelsea rischia di dover fare a meno di Mazraoui, il quale è stato convocato per la Coppa D’Africa alla quale rischia di non partecipare visto che strappato al polpaccio a metà dicembre.

A spiegarlo è il ct del Marocco, il quale in conferenza stampa ha rilasciato a tal proposito le seguenti dichiarazioni

MAZRAOUI – «Il nostro medico della squadra si è recato a Monaco per scoprire l’esatta entità dell’infortunio. All’FC Bayern si presumeva che ci sarebbe stata una pausa obbligatoria di sei settimane. Ma noi presupponiamo tre o quattro settimane. Viaggerà con noi e noi lo prepareremo in modo che possa giocare la seconda o la terza partita o gli ottavi di finale. Per noi è un giocatore importante»