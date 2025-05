Baroni Lazio, panchina a rischio se sfuma la qualificazione alle coppe europee

Condividi via email

Baroni potrebbe salutare la Lazio a fine stagione: la mancata Europa metterebbe fine al suo progetto, nonostante un ingaggio dimezzato.

Il futuro di Marco Baroni alla guida della Lazio è legato ai risultati delle ultime tre partite di campionato. Il tecnico, scelto per dare stabilità a una squadra in fase di transizione economica, deve centrare l’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alle coppe europee, fondamentale per il bilancio e il prestigio del club.

Dal 2016 la Lazio partecipa ininterrottamente alle competizioni UEFA, e interrompere questo ciclo sarebbe visto come un passo indietro. Baroni ha il vantaggio di un contratto contenuto, ma senza Champions League la società potrebbe decidere di cambiare allenatore per rilanciare il progetto tecnico.