Balotelli ricorda Raiola: «Come un padre per me»

Mario Balotelli ha voluto ricordare tramite i propri profili social Mino Raiola, procuratore scomparso pochi giorni fa a soli 54 anni

Questo il messaggio: «Sarai sempre con me nella vita e nel calcio! I tuoi rimproveri, aiuti, consigli, battute e strategie saranno sempre nella mia testa. TI VOGLIO BENE E TI VORRÒ SEMPRE BENE come ad un secondo padre e so che da lassù sarai sempre presente nelle nostre vite! Buon viaggio Mino».