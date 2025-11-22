 Balbo racconta l'aneddoto curioso con Zeman: «Mi definì laziale? Questa è leggenda. Ecco cosa è successo davvero»
Connect with us

Ex Lazio Hanno Detto

Balbo racconta l'aneddoto curioso con Zeman: «Mi definì laziale? Questa è leggenda. Ecco cosa è successo davvero»

Ex Lazio News

Lazio, il club ricorda quella vittoria del 18 novembre 2001! Un poker indimenticabile: ecco l'accadde oggi dei biancocelesti

Ex Lazio Hanno Detto

Lazio, Alvaro Gonzalez ricorda: «C’erano tanti calciatori forti, soprattutto a centrocampo, come Ledesma, Matuzalem e Brocchi. La concorrenza era alta»

Ex Lazio Hanno Detto

 Alvaro Gonzalez si racconta: «Sono stati gli anni più belli della mia carriera. Il rapporto con i tifosi era speciale, ecco come mi chiamavano»

Ex Lazio Hanno Detto

Stankovic, l'ex Lazio si infuria con un giornalista: «Dici solo c***e e sai soltanto provocare. Non sai niente»

Ex Lazio

Balbo racconta l’aneddoto curioso con Zeman: «Mi definì laziale? Questa è leggenda. Ecco cosa è successo davvero»

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Zdenek Zeman
Db Cagliari 29/10/2014 - campionato di calcio serie A / Cagliari-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Zdenek Zeman

Balbo spiega l’aneddoto con l’ex tecnico Zeman: «Mi definì laziale? Questa è leggenda. Ecco cosa è successo. Vi spiego»

Abel Balbo, ex attaccante della Roma, ha raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport diversi momenti della sua carriera, soffermandosi in particolare sul rapporto con Zdeněk Zeman e su un curioso episodio legato alla Lazio. L’argentino ha ripercorso le tappe più significative della sua esperienza calcistica, offrendo uno sguardo sincero e diretto sulle dinamiche vissute nello spogliatoio.

Il legame con l’allenatore boemo non fu dei più sereni e, quando gli viene chiesto se sia vero che Zeman lo definì “laziale” dopo una sostituzione, Balbo non si sottrae alla domanda e risponde:

PAROLE – «Questa è leggenda. Semplicemente lo mandai a quel paese. Ero capitano. Non volevo mandarlo via.. Anzi suggerii al presidente Sensi di rinnovargli il contratto. Lo fece. Quando lo Incontrai da avversario con la maglia del Parma sorridemmo e mi disse “perché sei andato via?”. Perché vinco, gli risposi».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.