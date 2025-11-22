Balbo racconta l’aneddoto curioso con Zeman: «Mi definì laziale? Questa è leggenda. Ecco cosa è successo davvero»

Balbo spiega l’aneddoto con l’ex tecnico Zeman: «Mi definì laziale? Questa è leggenda. Ecco cosa è successo. Vi spiego»

Abel Balbo, ex attaccante della Roma, ha raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport diversi momenti della sua carriera, soffermandosi in particolare sul rapporto con Zdeněk Zeman e su un curioso episodio legato alla Lazio. L’argentino ha ripercorso le tappe più significative della sua esperienza calcistica, offrendo uno sguardo sincero e diretto sulle dinamiche vissute nello spogliatoio.

Il legame con l’allenatore boemo non fu dei più sereni e, quando gli viene chiesto se sia vero che Zeman lo definì “laziale” dopo una sostituzione, Balbo non si sottrae alla domanda e risponde:

PAROLE – «Questa è leggenda. Semplicemente lo mandai a quel paese. Ero capitano. Non volevo mandarlo via.. Anzi suggerii al presidente Sensi di rinnovargli il contratto. Lo fece. Quando lo Incontrai da avversario con la maglia del Parma sorridemmo e mi disse “perché sei andato via?”. Perché vinco, gli risposi».

