B.Mayoral, il Valencia ha fretta ma il ragazzo vuole la Lazio

Nonostante il nuovo affondo del Valencia, la Lazio è ancora avanti per Borja Mayoral.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il nuovo affondo del Valencia per Borja Mayoral non porta gli spagnoli in vantaggio sulla Lazio. Il calciatore sarebbe stato stregato dal progetto biancoceleste e avrebbe dato la parola al club capitolino, che ha una priorità con l’entourage dell’attaccante che nell’ultimo anno ha giocato con la maglia del Levante. Il Real Madrid avrebbe ricevuto un’offerta di 15 milioni dal Valencia, che avrebbe così pareggiato quella formulata dalla Capitale. Secondo il noto esperto di mercato negli ultimi 10 giorni Tare avrebbe preso tempo, ma il ragazzo preferirebbe un’avventura in Italia, lasciando la Liga. La Lazio è dunque avanti, ma deve sbrigarsi a chiudere, perchè il Valencia è in pressing. Altrimenti Borja Mayoral sfumerà.