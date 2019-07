AURONZO DAY 14 – Lavoro atletico e prove tattiche di difesa a tre: assente Adekanye

Penultimo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore: ecco il report della seduta d’allenamento mattutina

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Finisce ora la seduta di lavoro mattutino. Appuntamento alle 17.30 per la seconda sessione d’allenamento della giornata. Domani mattina, ultima sgambata prima dell’amichevole contro il Mantova ed il ritorno a Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – Termina in questo momento l’allenamento dei portieri. A qualche minuto dalla conclusione, colloquio tra Inzaghi e Strakosha. Al centro della discussione, probabilmente, le condizioni del portiere albanese.

AGGIORNAMENTO ORE 10.10 – La squadra viene divisa in due gruppi. Con Inzaghi, Ripert e Fonte ci sono Parolo, Immobile, Caicedo, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Correa, Anderson e Badelj, che svolgono lavoro col TRX. Con Farris e Cecchi, invece, ci sono Jony, Wallace, Vavro, Patric, Lazzari, Radu, Lulic e Luiz Felipe. Per loro lavoro atletico a diverse intensità. Quest’ultimo gruppo, dopo qualche minuto, inizia il lavoro tattico di difesa a tre. I due terzetti sono composti prima da Vavro-Acerbi-Luiz Felipe, poi da Wallace-Acerbi-Radu. Come quinti, infine, prima Lazzari-Lulic, poi Patric-Jony.

Dopo la mezza giornata di riposo concessa da Simone Inzaghi, la Lazio è tornata a lavorare allo ‘Zandegiacomo’ di Auronzo di Cadore questa mattina intorno alle 10. Mezz’ora prima hanno fatto il proprio ingresso sul campo da gioco i portieri, incluso Adamonis, che hanno iniziato a lavorare con i preparatori Grigioni e Zappalà. Qualche minuto più tardi, anche il resto della squadra ha iniziato la seduta facendo esercizi di riscaldamento nel campo adiacente a quello centrale. Ci sono Caicedo e Luis Alberto, che non si erano visiti ieri, mentre Adekanye è ancora out.