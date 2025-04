Atalanta Lecce, anche la squadra pugliese userà un volo charter come la Lazio per volare a Bergamo: i dettagli

Condividi via email

Atalanta Lecce, i pugliesi che attendono il rinvio della loro partita voleranno con un volo charter come accaduto alla Lazio a Genova

La morte di Papa Francesco ha stravolto non solo il mondo ma anche la serie A, e il Lecce è una delle squadre che ne sta risentendo visto anche il tragico lutto del suo fisioterapista scomparso in queste ore.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la squadra pugliese che ha atteso il rinvio anche per domenica della partita, volerà con un volo charter alla volta di Bergamo per esserci nella sfida con l’Atalanta cosi come fatto dalla Lazio a Genova lo scorso mercoledì