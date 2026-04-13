Assemblea Lega Serie A, Malagò domina nonostante l’opposizione di Lotito: la situazione

Assemblea Lega Serie A, plebiscito per Malagò: il sistema calcio si compatta verso la nuova presidenza FIGC

L’Assemblea Lega Serie A segna un passaggio decisivo nella corsa alla presidenza della FIGC. Nel vertice andato in scena a Milano è emerso un dato chiarissimo: 18 voti su 20 a favore di Giovanni Malagò, una maggioranza schiacciante che indirizza in maniera netta gli equilibri del calcio italiano.

Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il sistema ha accelerato i tempi per individuare una nuova guida. La candidatura di Malagò, già presidente del CONI, è stata sostenuta con forza da dirigenti di primo piano come Giuseppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, riuscendo a raccogliere un consenso trasversale tra i club.

Ultimissime Lazio LIVE: biancocelesti sulle tracce di Sebastiano Esposito! Le novità di formazione

Assemblea Lega Serie A, opposizione ridotta

Nel corso dell’Assemblea Lega Serie A, solo due club si sarebbero opposti alla candidatura: la Lazio di Claudio Lotito e il Verona. Una minoranza che, numeri alla mano, non sembra poter influire sull’esito finale.

Il quadro che emerge è quello di una Serie A compatta, pronta a presentarsi unita al prossimo appuntamento elettorale.

Assemblea Lega Serie A, ora la sfida federale

Il percorso verso la presidenza FIGC non si chiude qui. Il voto decisivo è fissato per il 22 giugno, quando entreranno in gioco tutte le componenti del sistema calcio. Con il sostegno della Serie A già consolidato, Malagò parte in posizione di vantaggio.