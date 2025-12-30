News
Arbitro Lazio Napoli, ufficiale la designazione dell’AIA per il match della 18a giornata: per il primo atto del 2026, scelto Massa! Ecco chi lo affiancherà
Sarà Davide Massa l’arbitro di Lazio Napoli, sfida valida per la 18ª giornata di Serie A, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. Una designazione di spessore per uno dei match più attesi del turno, che mette in palio punti pesanti per la corsa europea.
A completare la sestina arbitrale saranno gli assistenti Meli e Alassio, con Piccinini nel ruolo di quarto uomo. Al VAR è stato designato Di Paolo, mentre Doveri ricoprirà il ruolo di AVAR. Una squadra arbitrale esperta, chiamata a gestire una partita ad alta intensità emotiva e tecnica.
La sestina completa di Lazio-Napoli
- Arbitro: Massa
- Assistenti: Meli – Alassio
- IV Uomo: Piccinini
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Doveri
La AIA ha ufficializzato anche gli arbitri delle altre gare di giornata, in un weekend che si preannuncia intenso e decisivo in più zone della classifica.
Il turno si aprirà venerdì sera con Cagliari–Milan, affidata ad Abisso, mentre Como-Udinese sarà diretta da Arena.
Il sabato spazio a Genoa-Pisa (Chiffi), Sassuolo-Parma (Feliciani), Juventus-Lecce (Collu, con Doveri al VAR) e al big match serale Atalanta-Roma, arbitrato da Fabbri.
La domenica, oltre a Lazio-Napoli, vedrà in campo Fiorentina-Cremonese (La Penna), Verona-Torino (Rapuano) e il posticipo Inter-Bologna, affidato a Guida.
Un turno di campionato che entra nel vivo, con designazioni arbitrali di alto profilo e tante sfide che possono incidere in modo significativo sugli equilibri della Serie A.
