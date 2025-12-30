Arbitro Lazio Napoli, ufficiale la designazione dell’AIA per il match della 18a giornata: per il primo atto del 2026, scelto Massa! Ecco chi lo affiancherà

Arbitro Lazio Napoli, per il primo atto del 2026, scelto Massa! La designazione completa dell’AIA per i match della 18a giornata di Serie A

Sarà Davide Massa l’arbitro di Lazio Napoli, sfida valida per la 18ª giornata di Serie A, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. Una designazione di spessore per uno dei match più attesi del turno, che mette in palio punti pesanti per la corsa europea.

A completare la sestina arbitrale saranno gli assistenti Meli e Alassio, con Piccinini nel ruolo di quarto uomo. Al VAR è stato designato Di Paolo, mentre Doveri ricoprirà il ruolo di AVAR. Una squadra arbitrale esperta, chiamata a gestire una partita ad alta intensità emotiva e tecnica.

La sestina completa di Lazio-Napoli

Arbitro: Massa

Massa Assistenti: Meli – Alassio

Meli – Alassio IV Uomo: Piccinini

Piccinini VAR: Di Paolo

Di Paolo AVAR: Doveri

La AIA ha ufficializzato anche gli arbitri delle altre gare di giornata, in un weekend che si preannuncia intenso e decisivo in più zone della classifica.

Il turno si aprirà venerdì sera con Cagliari–Milan, affidata ad Abisso, mentre Como-Udinese sarà diretta da Arena.

Il sabato spazio a Genoa-Pisa (Chiffi), Sassuolo-Parma (Feliciani), Juventus-Lecce (Collu, con Doveri al VAR) e al big match serale Atalanta-Roma, arbitrato da Fabbri.

La domenica, oltre a Lazio-Napoli, vedrà in campo Fiorentina-Cremonese (La Penna), Verona-Torino (Rapuano) e il posticipo Inter-Bologna, affidato a Guida.

Un turno di campionato che entra nel vivo, con designazioni arbitrali di alto profilo e tante sfide che possono incidere in modo significativo sugli equilibri della Serie A.

