News
Arbitro Bologna Lazio: designato il fischietto del match per i quarti di Coppa Italia
Arbitro Bologna Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Dall’Ara valida per i quarti di finale di Coppa Italia
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per i quarti di finale della competizione Coppa Italia 2025/26. A dirigere Bologna Lazio sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ve la riportiamo di seguito:
BOLOGNA – LAZIO Mercoledì 11/02 h. 21.00
CHIFFI
ROSSI M. – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: PAGANESSI
LEGGI ANCHE: Moviola Juve Lazio, CorSport: «La Vecchia Signora ha protestato per il contatto fra Gila e Cabal in area. Guida…»
News
Calciomercato Lazio, il nuovo innesto Taylor uno dei protagonisti di ieri sera! Il punto
Calciomercato Lazio, il talentuoso giocatore Taylor si rivela impattante nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Ottima prova a Torino: il punto...
Arbitro Bologna Lazio: designato il fischietto del match per i quarti di Coppa Italia
Arbitro Bologna Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Dall’Ara valida per i quarti...
Juventus Lazio, come è stata giudicata la prova di mister Sarri? Cosa filtra
Juventus Lazio, match che termina in pareggio all’Allianz Stadium per i biancocelesti. La prova del tecnico Maurizio Sarri: il voto...