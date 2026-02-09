Connect with us

Arbitro Bologna Lazio: designato il fischietto del match per i quarti di Coppa Italia

44 minuti ago

Arbitri
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Bologna Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Dall’Ara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per i quarti di finale della competizione Coppa Italia 2025/26. A dirigere Bologna Lazio sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ve la riportiamo di seguito:

BOLOGNA – LAZIO    Mercoledì 11/02 h. 21.00

CHIFFI

ROSSI M. – CECCON

IV:  MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: PAGANESSI

