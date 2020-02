Arbitri, lutto al braccio per i direttori di gara per la morte di un giovane arbitro

Arbitri, i direttori di gara scenderanno in campo con il lutto al braccio per la scomparsa del giovane Lori Azzaro

Lutto nel mondo dello sport. Questa mattina ha infatti perso la vita Lori Azzaro, arbitro 25enne della CAI, allievo agente della Polizia di Stato in un incidente stradale. Per questo motivo, in segno di rispetto, tutti i direttori di gara giocheranno con il lutto al braccio in questo weekend di campionato. Questo il comunicato dell’AIA.

«In segno di cordoglio e fratellanza, su disposizione del presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, e in accordo col presidente della FIGC, Gabriele Gravina, tutti gli arbitri di tutte le categorie impegnati in questo fine settimana scenderanno in campo col lutto al braccio».