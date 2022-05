Cassano insiste: «Balotelli è nettamente superiore ad Immobile»

Antonio Cassano continua la sua crociata contro Ciro Immobile: per il barese Mario Balotelli è nettamente più forte del biancoceleste

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ne ha sparata un’altra delle sue in riferimento a Ciro Immobile:

«Balotelli ha fatto un gol in Turchia… una roba meravigliosa. Gli ho detto che è veramente un demente. Chi ha mai messo in dubbio quello che lui sa fare, il problema è che lui è come me, gli mancano il venerdì, il sabato e la domenica. Ha fatto un gol meraviglioso e mi dispiace tanto. Sono convinto che l’attaccante più forte italiano sia ancora lui. Montella mi ha detto che è cambiato, non ha mai saltato un allenamento quest’anno. Penso che dal prossimo settembre deve tornare tra i convocati di Mancini».