Andreas Pereira, il numero contro lo Spezia impazza sui social VIDEO

Il numero di Andreas Pereira nella sfida contro lo Spezia sta impazzando sui social: anche il brasiliano esalta se stesso su Instagram

La Lazio ha conquistato una vittoria importantissima in casa contro lo Spezia: la corsa al quarto posto è ancora viva. Tra i protagonisti di questa sfida, Andreas Pereira non è stato particolarmente decisivo, ma si è fatto notare per un’incredibile giocata in mezzo a due difensori liguri.

Per questo, il video del suo numero sta impazzando sui social e anche il centrocampista brasiliano ha voluto esaltare se stesso con un post sul proprio profilo Instagram. Non avrà inciso con un gol o un assist, ma questa giocata a strappato sicuramente qualche sorriso ai tifosi biancocelesti.