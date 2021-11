Allenamento Udinese: bianconeri a lavoro in vista della Lazio

Allenamento Udinese, la squadra si è ritrovata questa mattina per la ripresa degli allenamenti, in vista della Lazio

Mattinata di lavoro non solo per la Lazio. Ad affrontare la squadra di Sarri, infatti, ci sarà l’Udinese di Gorri: entrambe le formazioni stanno attraversando un momento delicato e l’appuntamento di giovedì sera – alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico – sarà importantissimo. I bianconeri, quest’oggi, si sono ritrovati per la ripresa:

REPORT – «Ripresa questa mattina la preparazione della squadra in vista del match di giovedì contro la Lazio. Seduta di scarico per i calciatori impiegati ieri dal primo minuto mentre per gli altri elementi lavoro sul campo caratterizzato da esercitazioni tecniche e focus sul possesso. Domani i bianconeri sosterranno una seduta pomeridiana».