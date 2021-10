Allenamento Lazio, Sarri ritrova Immobile. Patric al posto di Acerbi

Allenamento Lazio, Immobile si riprende l’attacco mentre Zaccagni si accomoda in panchina. Patric al posto di Acerbi, Reina tra i pali

Immobile c’è e Sarri sorride. La sua assenza è stata ingombrante nella gara contro il Bologna, ma – ora che ha smaltito la lieve lesione muscolare – è pronto per riprendere le redini della sua Lazio nella gara contro l’Inter. Un appuntamento, quello contro Inzaghi, a cui non poteva davvero mancare. Le buone notizie arrivano anche da Zaccagni: smaltito sia l’infortunio che l’attacco influenzale, è pronto ad accomodarsi in panchina ed, eventualmente, subentrare a gara in corso.

In difesa, sarà Patric l’erede di Acerbi e farà coppia con Luiz Felipe; a destra Marusic e Lazzari si contendono una maglia da titolare, mentre Hysaj è inamovibile. In mezzo, il terzetto è scontato: confermati Milinkovic, Leiva e Luis Alberto con Akpa Akpro e Cataldi pronti a subentrare. Tra i pali ancora Reina.