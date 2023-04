Allenamento Lazio: lunedì la ripresa a Formello in vista della gara col Toro. Inizierà lunedì la preparazione della Lazio in vista del prossimo impegno di campionato

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la ripresa degli allenamento della squadra programmata per lunedì 17 aprile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Inizierà lunedì la preparazione della Lazio in vista del prossimo impegno in casa contro il Torino, in programma sabato alle ore 18:00. La squadra di Maurizio Sarri si ritroverà sul campo del Centro Sportivo di Formello alle ore 15:30. Sarà possibile seguire la seduta solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e Lazio Style Channel, canale 233 di Sky»