Allenamento Lazio: seduta di rifinitura per i biancocelesti. Ecco il report dell’allenamento di oggi a Formello

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il report dell’allenamento pomeridiano della squadra capitolina. Casale in dubbio per la partita di domani contro l’AZ per infortunio. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Al termine di un’iniziale fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un ampio lavoro di carattere tattico in vista della sfida di domani di UEFA Europa Conference League in casa contro l’AZ Alkmaar»