Allenamento Lazio, a Formello la squadra di Inzaghi in campo per la rifinitura: le ultime dal quartier generale biancoceleste

Domani la Lazio scenderà in campo per il derby della Capitale. Alla vigilia, la squadra è scesa in campo per l’allenamento a Formello. Buone notizie da Joaquin Correa che si allena regolarmente in gruppo. Segnali incoraggianti per Simone Inzaghi che vuole almeno portarlo in panchina per il derby. In attacco ci sarà nuovamente la coppia Immobile-Caicedo.

L’altra buona notizia riguarda Senad Lulic che dopo quasi un anno tornerà tra i convocati. La formazione che Inzaghi manderà in campo sarà la stessa vista a Parma. Unici assenti sono Fares, Strakosha e Cataldi.