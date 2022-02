Orlando: «Vincenzo Italiano mi ricorda Sarri, vi spiego»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Orlando ha paragonato l’allenatore della Fiorentina, Italiano, al Maurizio Sarri di Napoli: le sue parole

Alessandro Orlando, in collegamento con TMW Radio, ha parlato del paragone Italiano-Sarri:

«Se sono sorpreso da Italiano? No, perché la Fiorentina ha sempre giocato un ottimo calcio. Mi sembra di rivedere, con le dovute proporzioni, quando Higuain è andato via dal Napoli e Sarri ha trovato in Mertens un altro finalizzatore, pure con caratteristiche diverse. Per arrivare ai gol di Vlahovic c’è un gioco di squadra e situazioni provate in allenamento, in cui l’allenatore ci ha messo del suo».