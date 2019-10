Acerbi ricorda Giorgio Squinzi tramite un messaggio sui social

Un lutto ha colpito il mondo del calcio. Il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi è venuto a mancare nella serata di oggi. Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha voluto ricordarlo tramite un post su Instagram.

«Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente».