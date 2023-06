Abodi: «Mi auguro che il ricordo di Mihajlovic rimanga vivo»

Abodi, il ministro dello Sport ha ricordato l’ex difensore scomparso tragicamente per leucemia lo scorso dicembre

Ai microfoni di Rai 3 è intervenuto il ministro dello Sport Abodi, il quale ha voluto ricordare la tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic, rilasciando queste dichiarazioni citando anche Gianluca Vialli

PAROLE – Lasciano l’esempio di due grandi atleti ma soprattutto di due grandi persone che hanno lottato con dignità. Vale in generale nella vita, la prima medicina dipende da noi, dalle endorfine che riusciamo a liberare e il fatto di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Mi auguro che il ricordo di questi grandi campioni possa essere vivo, testimoniato e interpretato, affinché non siano solo nostalgie