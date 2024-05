Lazio, Brocchi ricorda il 26 MAGGIO: «Quella Coppa Italia ci ha reso immortali» Le parole dell’ex giocatore

A margine dell’evento Legends Padel, l’ex Lazio, Cristian Brocchi, ha ricordato la Coppa Italia vinta con la Lazio:

«Ho alzato due Coppe Italia, la prima più speciale per me in quanto è arrivata con una maglia diversa rispetto a quella del Milan. La seconda però è stata fantastica, per ogni tifoso laziale ci ha reso immortali. Siamo orgogliosi di aver vinto un trofeo così importate nel derby contro la Roma»