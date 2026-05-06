Hanno Detto
Abete: «Nessuna possibilità di incontro con la Lega Serie A! Candidatura? Vado avanti»
Giancarlo Abete, possibile candidato alla presidenza della FIGC, ha parlato al termine dell’incontro con la Lega Serie B
Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e possibile candidato alla presidenza della FIGC, si è espresso dopo l’incontro con la Lega Serie B tenutosi a a Roma nella sede della Federcalcio. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni riportate da Tmw:
INCONTRO – «È stato un confronto positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio. Per me è importante che in questa fase ci sia un approfondimento dei problemi: se ci sono, ci sarà un motivo, al di là delle persone che si propongono. Il metodo che ha utilizzato la B, e che venerdì utilizzerà la C, è un metodo vincente: consente la massima partecipazione e una riflessione sulle problematiche esistenti».
CANDIDATURA – «Io ho già detto che sarei andato avanti: la presentazione di una candidatura, dal mio punto di vista, serve a determinare e facilitare un percorso nei 40 giorni successivi di approfondimento delle tematiche».
SERIE A – «Con la A non c’è stata alcuna opportunità di confronto, mentre con calciatori e allenatori abbiamo parlato con i livelli apicali delle organizzazioni, né con gli ogni direttivi né con i delegati».
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