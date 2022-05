Il CEO di Binance: «Acquistare la Lazio? Ecco cosa potremmo fare»

Zhao, CEO di Binance, sponsor della Lazio, ha parlato della possibilità di entrare nel mondo del calcio: chance per la Lazio?

Intervistato da Rainews, Zhao, CEO di Binance, ha parlato in questi termini della possibilità di acquistare una squadra di calcio:

«Di solito non compriamo squadre di calcio, non sapremo come gestirle, ma possiamo aiutare ad emettere fan token ed aumentare il coinvolgimento dei tifosi, potremmo diventare mainer o investitori. Vogliamo aiutare ad entrare nel nuovo mondo delle cryptovalute cosa che sono convinto aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie».