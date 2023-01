Zaniolo sempre più nel caos: minacciato da alcuni tifosi della Roma sotto casa

Si fa sempre più complicata la situazione di Nicolò Zaniolo in casa Roma: minacce sotto casa da parte dei tifosi

Situazione complicata quella di Nicolò Zaniolo in casa Roma. Come riportato da calciomercato.com infatti, il numero 22 giallorosso sarebbe stato inseguito sotto casa da alcuni ultras della Roma che non gli avrebbero perdonato l’ammutinamento nella gara contro lo Spezia e il rifiuto di andare al Bournemouth.

Il ragazzo, molto spaventato, ha chiamato la polizia ed è stato poi raggiunto dalla sorella e dal padre. Nella notte era apparso anche uno striscione intimidatorio a Trigoria: