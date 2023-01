Zaniolo-Roma, tutto finito: i giallorossi vogliono liberarsene e aspettano la migliore offerta dalla Premier League

Il futuro alla Roma di Zaniolo è ormai giunto al capolinea, il classe ’99 ha deciso di valutare le offerte che arriveranno per essere ceduto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il rinnovo non è la priorità dei giallorossi ed ecco la decisione di andare altrove. Cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo e al momento l’unica proposta seria è quella del Tottenham, ma in prestito con diritto, soluzione non gradita dalla Roma.