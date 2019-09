Zaniolo, la mamma: «Cori dei laziali? Ci siamo fatti quattro risate»

La mamma di Zaniolo ha commentato i cori dei tifosi della Lazio durate il derby della Capitale

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove è tornata a parlare anche dei cori ricevuti dai tifosi della Lazio durante il derby: «Ci siamo fatti quattro risate in famiglia. Ero con mio marito Igor in tribuna. E anche dopo, con Nicolò, abbiamo scherzato: ‘Hai visto cosa pensano i laziali della mamma?’. Queste cose per fortuna non ci toccano, mi è dispiaciuto solo per l’altra figlia, Benedetta, che è un’adolescente e può rimanerci male. Ma l’ha capito anche lei che non è niente di grave».