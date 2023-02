Zaniolo al Galatasaray: tra polemiche ed entusiasmo a Istanbul. Una parte della tifoseria rimprovera il club di aver speso tanti soldi in un momento così delicato per la Turchia

Se una parte della tifoseria del Galatasaray è contenta per l’arrivo dell’ex centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, un’altra parte critica la decisione della società turca di aver acquistato il giocatore per così tanti soldi in un momento molto delicato per la Turchia a causa del terremoto che ha fatto molte vittime e ha distrutto città. Molti tifosi, infatti, avevano chiesto di utilizzare quei soldi per aiutare gli sfollati e le zone colpite invece di acquistare il nuovo giocatore.

Vista la situazione delicata in Turchia, Zaniolo, è stato il primo a chiedere che non ci fosse nessuna festa al suo arrivo per rispetto dei tanti morti.