Zaccagni, il capitano ha celebrato sui social una qualificazione carica di tensione dopo la semifinale vinta contro l’Atalanta

La Lazio si gode una notte da ricordare e sui social è stato Mattia Zaccagni a riassumere meglio di tutti l’emozione del momento. Il capitano biancoceleste ha infatti affidato ai propri canali un messaggio breve ma fortissimo per festeggiare il passaggio del turno: «Difficile da spiegare… CI VEDIAMO IN FINALE LAZIALI 🩵🦅».

Parole che raccontano perfettamente il peso di una semifinale combattuta fino all’ultimo e risolta soltanto dopo una battaglia lunghissima contro l’Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri ha infatti conquistato la finale di Coppa Italia dopo l’1-1 maturato a Bergamo e il successo ai calci di rigore, dove a fare la differenza è stato soprattutto il suo giovanissimo portiere.

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Zaccagni entusiasta per l’obiettivo raggiunto

Il nome della serata è senza dubbio quello di Edoardo Motta. Il portiere della Lazio, appena 21 anni, ha firmato una prestazione clamorosa nella serie dal dischetto, parando quattro rigori e trascinando i biancocelesti verso una qualificazione che sembrava appesa a un filo.

È stata una prova da copertina, di personalità e sangue freddo, arrivata nel momento più pesante della stagione. Dopo il 2-2 dell’andata, il ritorno ha confermato tutto l’equilibrio della sfida: i 90 minuti si sono chiusi sull’1-1, con il doppio confronto terminato in perfetta parità, prima dell’esplosione finale della squadra laziale ai rigori.

Il post di Zaccagni arriva proprio a suggellare questo clima. Non soltanto la gioia per un traguardo raggiunto, ma anche la consapevolezza di aver superato un ostacolo durissimo in una serata di sofferenza, carattere e resistenza mentale. La Lazio adesso affronterà l’Inter nella finale del 13 maggio, riportandosi così all’ultimo atto della competizione dopo anni di attesa. Ed è anche per questo che il messaggio del capitano ha acceso subito l’entusiasmo del popolo biancoceleste: perché dentro quelle poche parole c’è tutta la liberazione di una squadra che ha saputo stringere i denti e prendersi una notte da protagonista.