Zaccagni Nazionale, il capitano lascia il ritiro: le ultime

Zaccagni Nazionale. Il capitano della Lazio è stato costretto ad abbandonare il ritiro per un problema fisico: di cosa si tratta

Zaccagni Nazionale. L‘Italia, dopo un eccellente primo tempo, è naufragata nel match di ieri sera contro la Germania. In particolare gli azzurri sono stati condizionati anche dalle diverse assenze che hanno impedito a Spalletti di schierare la formazione migliore. Inoltre, a complicare ancora di più le carte, sono gli acciacchi fisici e i risentimenti muscolari di Mattia Zaccagni.

In particolare, come confermato dalla trasmissione “Quelli che…”, in onda sui 98.100 di RadioSei Lazio, il giocatore ex Verona ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per svolgere dei controlli presso Villa Mafalda a Roma.

Già nei giorni precedenti l’attaccante aveva affermato di non essere al top della forma e così non è stato schierato nel match di ieri contro i tedeschi. Ora non rimane che attendere gli esiti degli esami per verificare quali siano le effettive condizioni del capitano della Lazio che sta lasciando in apprensione non solamente i tifosi biancocelesti, ma tutti gli Azzurri.