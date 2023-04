Zaccagni Lazio, pronto il rinnovo con ingaggio raddoppiato: lui fa una promessa al club. Il nuovo contratto scadrà nel 2027

Come scrive Il Messaggero Mattia Zaccagni in estate ad Auronzo quando prometteva la doppia cifra, ecco perché ora che l’ha raggiunta sembra tutto così ordinario. Considerando le gare tra le “sette sorelle” (otto con la Fiorentina), il numero 20 ha colpito tutte almeno una volta tranne l’Inter, contro la quale avrà a disposizione il ritorno di fine aprile per centrare l’en plein. Altro che gli zero gol della passata stagione.

Zaccagni non è più un talento intermittente, ma una certezza assoluta, un altro dei segreti della ricetta per una Lazio vincente che ora Lotito vuole premiare con il rinnovo fino al 2027 e un ingaggio quasi raddoppiato. Con la promessa però di tante altre frecce pronte per essere scoccate.