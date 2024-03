Zaccagni Lazio, ieri è tornato a Formello: a breve l’incontro per il rinnovo del contratto. La situazione sul futuro del giocatore

Mattia Zaccagni ieri è tornato a Formello e ha svolto il primo allenamento con Tudor, nuovo tecnico della Lazio, dopo gli impegni con l’Italia.

Tudor punta su di lui, Zaccagni avrà compiti diversi rispetto alla gestione Sarri: non più attaccante esterno nel 4-3-3 ma trequartista di sinistra nel 3-4-2-1. È un ruolo che conosce bene perché giocava esattamente così nel Verona di Juric, il tecnico che è considerato uno dei maestri di Tudor, il suo ispiratore principale, evidenzia La Repubblica.

Per Zaccagni cambiano anche i movimenti difensivi, visto che dovrà affiancare il centravanti (Immobile o Castellanos) nel 4-4-2 che verrà utilizzato in fase di non possesso. In attacco, invece, l’ex Verona giocherà più vicino alla porta, dovrà aiutare la punta e nello stesso tempo andare al tiro, oltre a dialogare con l’altro trequartista e il laterale di sinistra. Insomma avrà modo di migliorare il suo bottino di 5 gol stagionali, 4 in campionato e 1 nel derby di Coppa Italia. Il contratto gli scade nel 2025, presto l’incontro per il rinnovo, con Juventus e Fiorentina alla finestra.