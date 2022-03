Gran Galà AIC, premiato anche Zaccagni: ecco in quale catgoria

Gran Galà AIC, premiato Mattia Zaccagni per «Vota il Gol by TIMVISION» per la rete del 3 gennaio 2021, in Spezia Verona

Il Gran Galà AIC è andato in scena come ogni anno, presieduto da Umberto Calcagno per l’assegnazione dei riconoscimenti dell’Assocalciatori. Tra i vari premiati, anche Mattia Zeccagni per la categoria: «Vota il Gol by TIMVISION» con la rete realizzata in Spezia-Verona, il 3 gennaio 2021.

La premiazione è stata fatta direttamente nei centri sportivi delle squadre di appartenenza, in attesa di tornare in presenza con la canonica edizione.