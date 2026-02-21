Connect with us

Hanno Detto

Zaccagni nel post partita: «L’ambiente si aspettava di più, volevamo di più. Il mercato chiuso un problema per tutti»

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Zaccagni al termine di Cagliari Lazio, gara finita 0-0, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Cagliari-Lazio, match terminato 0-0, Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del capitano biancoceleste:

STAGIONE SFORTUNATA «L’ambiente si aspettava di più, volevamo di più. Tra situazione ambientale e infortuni ci troviamo in un momento difficile, ma non è il momento di abbassare la testa, dobbiamo rimboccarci le maniche».

NON DEVONO ESSERCI ALIBI «E’ logico che il mercato estivo chiuso è stato un problema per tutti, per il mister è stato più difficile lavorare. Però non deve essere un alibi, abbiamo lasciato tanti punti in giro e abbiamo fatto prestazioni non all’altezza. Ci troviamo in una posizione che non volevamo».

LE CONDIZIONI «Ho avuto un problema muscolare, dopo un mese fermo, ho lavorato due giorni, oggi ho fatto 85 minuti ma sono ancora un po’ indietro».

