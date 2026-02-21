Zaccagni nel post partita: «L’ambiente si aspettava di più, volevamo di più. Il mercato chiuso un problema per tutti»

Zaccagni al termine di Cagliari Lazio, gara finita 0-0, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Cagliari-Lazio, match terminato 0-0, Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del capitano biancoceleste:

STAGIONE SFORTUNATA – «L’ambiente si aspettava di più, volevamo di più. Tra situazione ambientale e infortuni ci troviamo in un momento difficile, ma non è il momento di abbassare la testa, dobbiamo rimboccarci le maniche».

NON DEVONO ESSERCI ALIBI – «E’ logico che il mercato estivo chiuso è stato un problema per tutti, per il mister è stato più difficile lavorare. Però non deve essere un alibi, abbiamo lasciato tanti punti in giro e abbiamo fatto prestazioni non all’altezza. Ci troviamo in una posizione che non volevamo».

LE CONDIZIONI – «Ho avuto un problema muscolare, dopo un mese fermo, ho lavorato due giorni, oggi ho fatto 85 minuti ma sono ancora un po’ indietro».

