Vlahovic avverte la Lazio: «Siamo concentrati per le prossime sfide»

Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match contro la Lazio

Un giocatore che sta esplodendo in questa stagione, in cui ha realizzato ben 19 reti. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, il prossimo avversario della Lazio. Il giocatore ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola in vista della gara contro i biancocelesti. LE sue parole.

«Non so dove posso arrivare, voglio andare il più lontano possibile, ma come dico sempre quello che conta è quello che può fare la squadra, poi il resto se viene bene, altrimenti è uguale. Freddezza sui rigori? Devo andare sicuro e deciso sul dischetto: se lo tiri bene per il portiere è difficile pararlo. Amarezza per il pareggio? Si, ieri potevamo portarla a casa, ma il calcio è così. Restiamo concentrati per ottenere più punti possibili».