Vitor Roque Lazio, l’attaccante si trasferisce al Betis: l’ANNUNCIO del club spagnolo. Il giocatore era stato accostato ai biancocelesti

Vitor Roque si è trasferito in prestito di un anno, con opzione per il secondo e con diritto di riscatto, al Betis Siviglia. La squadra spagnola ha vinto la concorrenza di molti club europei e non.

L’attaccante ormai ex Barcellona è stato accostato a lungo al calciomercato Lazio, con i biancocelesti che poi hanno deciso di puntare su Boulaye Dia della Salernitana.