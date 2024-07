Vitor Roque Lazio, Lotito PREPARA il SUPER colpo dal Barcellona! Serve QUESTA cifra per portarlo a Formello

Vitor Roque-Lazio, Lotito pianifica il super colpo dal Barcellona: per portarlo a Milano servono almeno 30 milioni di euro

Come riportato da Repubblica, il calciatore dieci volte più forte di Greenwood menzionato ieri in conferenza stampa da Claudio Lotito è Vitor Roque, stellina classe 2005 del Barcellona finito peraltro già nel mirino di Inter, Fiorentina e Napoli.

La valutazione di 30 milioni di euro non spaventa e il calciomercato Lazio sta valutando la soluzione migliore per portarlo a Roma. Da capire l’intenzione del ragazzo che giorni fa, tramite il procuratore, aveva lasciato intendere di voler rimanere proprio a Barcellona. Importante sarà il confronto col nuovo allenatore Flick: solo in quel caso si capirà se il ragazzo dovrà lasciare o meno la Spagna.