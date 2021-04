Vieri, il ricordo della semifinale della Coppa delle Coppe del ’99 FOTO

Tramite una foto postata su Instagram, Christian Vieri ricorda la semifinale della Coppa delle Coppe del 1999 contro la Lokomotiv Mosca

Nonostante abbia giocato per una sola stagione con la maglia della Lazio, Christian Vieri è sempre rimasto legato ai colori biancocelesti. Sono tanti i post Instagram pubblicati dall’ex attaccante in cui ricorda le varie fasi della sua carriera.

Nell’ultima foto postata sull’account ufficiale, Vieri appare in maglia Lazio durante la semifinale di Coppa delle Coppe 1998/1999 contro la Lokomotiv Mosca. Nel match d’andata, la squadra di Eriksson era riuscita a strappare un prezioso 1-1 in terra russa; lo 0-0 del ritorno fu sufficiente per accedere alla finale di Birmingham, dove la Lazio conquistò il trofeo contro il Maiorca grazie ai gol di Nedved e dello stesso Vieri.

