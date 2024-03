Verso Juve Lazio, il programma della vigilia per i biancocelesti di Tudor a -2 dalla sfida di Coppa Italia

Lunedi di lavoro e rifinitura per la Lazio di Igor Tudor, che smaltita la vittoria di ieri sera, saranno subito al lavoro per preparare la sfida contro la Juve di Coppa Italia, in programma martedì.

Per domani è prevista una rifinitura intensa, prima della partenza della squadra per Torino in tardo pomeriggio.