Thiago Motta sta preparando al meglio la sfida contro i biancocelesti: il giovane olandese favorito su Arnautovic per l’attacco rossoblu

Sono giorni di preparazione alla sfida contro la Lazio per Thiago Motta e la sua squadra: l’allenatore del Bologna ha ancora dei dubbi riguardo l’undici titolare da schierare nel match di sabato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe qualche nodo da sciogliere soprattutto per il reparto offensivo: Marko Arnautovic, ancora non al meglio, potrebbe lasciare spazio a Joshua Zirkzee, favorito a partire dall’inizio.