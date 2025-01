Verona-Lazio, le probabili formazioni della sfida del Bentegodi: le scelte di Zanetti e Baroni

Verona-Lazio, alla vigilia della partita del Bentegodi ecco quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori: la situazione

Archiviati i recuperi delle squadre che non hanno giocato la 19°giornata per via della Supercoppa, torna il campionato che si aprirà con la sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa. La Lazio invece scenderà in campo domenica sera alle 18 con il Verona, che sarà un match importante per Baroni essendo lui un ex della gara. A pochi giorni dalla gara del Bentegodi, queste sono le probabili scelte di Zanetti e del tecnico biancoceleste

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All.: Zanetti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Gigot, Dele-Bashiru, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Pedro. All.: Baroni.