Verona-Lazio, occhio ai diffidati: due big a rischio con l’Inter. Ecco i biancocelesti che devono stare attenti ai cartellini gialli

Oggi la Lazio scenderà in campo contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Dopo le tre vittorie consecutive la squadra di Sarri si metterà a caccia della quarta per arrivare con il morale giusto alle sfide contro l’Atletico Madrid in Champions e l’Inter in campionato.

In vista dei narazzurri, nello scegliere la formazione e i cambi il tecnico dovrà prestare attenzione alle situazioni legate a Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Entrambi i big, infatti, sono entrati in diffida e se dovessero essere sanzionati nel match contro i gialloblù sarebbero costretti a saltare la trasferta di Milano.