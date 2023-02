Verona-Lazio, l’ultimo precedente è shock: protagonista Simeone

Verona-Lazio, domani sarà la 69°sfida tra queste due squadre ma l’ultimo precedente in casa Hellas è da brividi

Domani al Bentegodi andrà in scena la 69° sfida tra Verona e Lazio, che per entrambe vale moltissimo per i rispettivi obiettivi. L’ultimo match in casa Hellas è stato da brividi lo scorso 24 ottobre 2021.

Il match terminò 4-1 per il Verona di Tudor, ma a far scalpore fù lo show di Simeone che fù protagonista del match con quattro gol, mentre per la Lazio segnò Immobile.