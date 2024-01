Veron: «Alla Lazio manca sempre qualcosa. Supercoppa? Può anche vincerla, ma...»

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista della Lazio, parla così della formazione biancoceleste: le dichiarazioni dell’argentino

Alla Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron ha così parlato della Lazio.

LAZIO DI SARRI – «C’è un grande tecnico, uno che sa sempre dare identità. La squadra è buona, a tratti perfino ottima, ma… manca sempre qualcosa. Se l’Inter è rluscita a fare il salto, la Lazio no: quando servirebbe uno spunto in plù, perde un po’di continuità. Dico questo a prescindere dalla Supercoppa, che la Lazio può vincere, e nonostante abbia ottimi giocatori, da Luis Alberto a Immobile».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Significherebbe dare dare stabilità e prestigio. Riuscire è decisivo per tutto l’ambiente: la Lazio può farcela sicuramente, ma non vanno sottovalutate né l’Atalanta, sempre pericolosa, né il Napoli, che ha comunque ancora lo scudetto sul petto».

ERIKSSON – «Il mio messaggio a mister Sven è già arrivato… Mi ha insegnato a non mollare, so che non lo farà neanche lui. Mi ha accoltoda ragazzino con un abbraccio e oggi sono io ad abbracciare luu. Eriksson sapeva che ai giovani a volte non serve altro che la giusta fiducia e una parola da padre».