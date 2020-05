Serie A, Veretout: «Preferirei giocarle tutte rispetto che i playoff»

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, si è espresso sulla possibilità di disputare i playoff in Serie A

Nel momento in cui la Serie A tardi ulteriormente nel ripartire, l’unica soluzione al momento attuabile per concludere la stagione è quella dei playoff e dei playout.

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, si è espresso su Le Parisien. Ecco un estratto delle sue parole: «Favorevole ai playoff per completare la stagione? Di questi tempi si sentono molte cose. Se viene scelta questa formula, perché no. A mio parere, la soluzione migliore sarebbe quella di andare fino in fondo alla competizione e giocare le ultime 12 giornate. Ci adatteremo. I casi positivi registrati in Serie A? Tutti sono colpiti. Gli sportivi non sono risparmiati. Il virus non si ferma alle porte degli spogliatoi. Ci si impegna a rispettare le misure di distanziamento. Non c’è molto altro da fare per proteggersi. Non siamo al sicuro, naturalmente. Puoi andare a fare la spesa ed essere nel posto sbagliato al momento sbagliato contraendo il virus».