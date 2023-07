Venturin: «Tare? Ha fatto un grande lavoro alla Lazio e ha lasciato il segno»

Venturin, l’ex Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’ex dirigente dei biancocelesti Tare a TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex giocatore della Lazio Venturin ha rilasciato parole di elogio nei confronti di Igli Tare

TARE- C’è stato tanti anni alla Lazio, fare il ds per così tanto tempo in una società non è semplice. Vuol dire che ha lavorato bene, ha lasciato il segno. Alcune operazioni sono andate bene, altre no, ma capita a tutte le società