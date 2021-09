La Lazio pensa già all’Europa League: Muriqi bomber di coppa

La Lazio sarà impegnata giovedì sul campo del Galatasaray per la prima gara di Europa League: ghiotta occasione per Muriqi

La Lazio deve immediatamente dimenticare la brutta sconfitta di San Siro contro il Milan e l’occasione migliore è rappresentata dall’Europa League. Giovedì alle 18:45 gli uomini di Sarri affronteranno il Galatasaray in trasferta nel primo match europeo della stagione. E per l’edizione odierna de Il Messaggero, sarà la partita di Vedat Muriqi.

L’attaccante kosovaro, che in estate ha vinto il duello a distanza con Caicedo per il ruolo di vice Immobile, tornerà in Turchia con la speranza di battere per la prima volta in carriera il Galatasaray (un goal per lui contro i giallorossi). Muriqi, con Immobile probabilmente a riposo, ha tutta l’intenzione di confermare sul campo gli ottimi segnali proveniente dal raduno estivo.